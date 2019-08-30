Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири — паводки. Об это сообщает РИА «Новости».

По словам главы ведомства Бориса Кубая, происходящее связано с перегревом китайской территории, на которую весной и летом проникал теплый и переувлажненный воздух.

«Этот воздух распространялся дальше... и постепенно стал причиной наводнений», — заявил Кубай.

Он заметил, что в некоторых приморских регионах выпало около 150-200% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что увеличилось число пострадавших в результате паводков домов в Хабаровском крае.