Задержан подозреваемый в убийстве четырехлетней падчерицы на Кубани

Правоохранительные органы задержали на Кубани мужчину по подозрению в убийстве своей четырехлетней падчерицы, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, 35-летний мужчина вечером 24 августа избил девочку до смерти, после чего скрылся с места преступления.

В поисках злоумышленника участвовало 16 поисковых групп, в том числе опытные оперативники уголовного розыска.

По данным СУСК, следователь в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о заключении убийцы девочки под стражу. Кроме того, мужчина будет обязан пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие также примет во внимание действие матери, которая долгое время не сообщала полиции о произошедшем.

Ранее сообщалось, что южанина подозревают в убийстве падчерицы.