В мексиканском баре застрелили 28 человек

Неизвестный застрелил 28 человек в мексиканском баре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора штата Веракрус Хорхе Винклера Ортиса.

По последним данным, после обстрела бара на месте скончались 23 человека, однако еще пять человек умерли от полученных ранений в больнице.

Кроме того, еще восемь человек продолжают находиться в американских больницах. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что в инциденте виноваты представители местной прокуратуры, которые в июле отпустили на свободу «бандитов».

В настоящее время других подробностей инцидента пока нет.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 17 человек убиты в результате стрельбы.