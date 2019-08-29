Умер Василий Сныцерев

На 91 году жизни скончался генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев, который был одним из основателей колонии «Белый лебедь». Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Ульяновской области.

Отмечается, что Сныцерев умер в воскресенье, 25 августа.

«За плечами генерала Сныцерева был огромный опыт работы в уголовно-исполнительной системе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что он многое сделал для того, чтобы создать для заключенных необходимые условия содержания.