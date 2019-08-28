Устроившего стрельбу на детской площадке в Петербурге арестовали

В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

До этого стало известно, что мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. Его задержали полицейские и обнаружили в его квартире более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья, и снаряженный магазин к оружию.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу до 26 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве.