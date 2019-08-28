Вышинский поблагодарил причастных к его освобождению

Глава »РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи, рассказал о поддержке со стороны коллег, сообщает RT.

Он поделился, что особенно важной для него стала поддержка тех, кто работал с ним «в одном цеху». По его словам, коллеги максимально сопереживали ему, боролись за освобождение журналиста обращениями и требованиями.

Вышинский также отметил действия остальных людей, причастных к его освобождению.

«Для меня те люди, которые подписывали обращения, которые ходили на митинги в мою поддержку, которые обращались к правозащитникам, политикам, пытались повлиять на ситуацию со мной, — для меня эти люди оказали серьезную поддержку», — сказал он.

Журналист выразил им большую благодарность.

«Им огромное спасибо за все, что они сделали», — отметил Вышинский.

Ранее Вышинского освободили в Киеве.