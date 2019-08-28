В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна квартир

В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна нескольких квартир многоэтажки по улице Кутузовская. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, стрелок в течении нескольких дней наносил удары по окнам верхних этажей. Уточняется, что удары практически насквозь пробили стеклопакеты.

«Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме», — прокомментировали ситуацию жильцы квартир.

В настоящее время полиция разыскивает стрелка.

Ранее сообщалось о стрельбе в парикмахерской в Котельниках.