Синоптики рассказали о погоде осенью и зимой в Москве

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидает москвичей осенью и зимой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что осенью в столице будет тепло. Температура воздуха будет чуть выше нормы. Кроме того, ожидается дефицит осадков.

Метеорологи также уточнили, что вторая декада октября будет дождливой, но достаточно теплой.

Поясняется, что не исключено, что климатическая зима наступит в конце ноября.

По прогнозам синоптиков, декабрь в Москве будет теплый и лишь к Новому году начнет приобретать зимние черты. Температура в первую и вторую декаду месяца будет выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, каким будет бабье лето.