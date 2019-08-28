В Ленинградской области ВИЧ-инфицированная женщина сдала донорскую кровь. Об этом сообщает областная прокуратура.

По информации ведомства, женщина знала о своем диагнозе и была проинформирована об ответственности за преднамеренное заражение других вирусом.

Отмечается, что женщина скрыла от медиков при заборе крови свое заболевания. Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови был установлен только при лабораторной проверке.

Уточняется, что женщине грозит наказание до одного года лишения свободы по ч.1 ст.122 УК РФ.

Ранее сообщалось, что впервые ВИЧ-инфицированный стал донором почки.