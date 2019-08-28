Синоптики сообщили о похолодании до минусовой температуры

По информации синоптиков, в ряде городов России ожидается похолодание до -3°C. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Как отмечается, такие изменения в погоде произойдут из-за циклона с сильными дождями, который прошелся по северу страны.

Известно, что 28 августа отмечена самая низкая температура воздуха на этой неделе в регионах – от Севера до Поволжья. Синоптики сообщают, что столбик термометра не превысит отметки выше +14-19°C, а ночью похолодает до нуля градусов.

В ночь на 29 августа в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья похолодает до -3°C. В Подмосковье ожидается до -2°C.

Кроме того, метеорологи предупреждают о возможных заморозках. Так, в Архангельской и Вологодской областях температура воздуха предположительно опустится до -3°C.

Как заверила Паршина, циклон в скором времени уйдет, и к концу недели вернется летняя погода.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали летнюю погоду осенью.