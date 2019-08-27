Как работодатели в России относятся ко сну на работе, рассказали социологи

Социологи рассказали об отношении российских работодателей к перерыву на сон в рабочее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно исследованию, 57% работодателей не поддерживает эту идею. Вместе с тем такую позицию поддержали 44% самих работников.

Идею перерыва на сон поддержала половина респондентов в возрасте до 24 лет. Уточняется, что работодателей, которые поддерживают идею сиесты на рабочем месте больше, чем пятью годами ранее — с 14% до 20%.

Кроме того, в ходе опроса было выявлено, что только один из 100 сотрудников утверждает, что он имеет возможность дневного сна в рабочее время.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе.