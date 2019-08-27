Американец открыл стрельбу на автобусной остановке

В американском городе Олдбридж, штат Нью-Джерси, мужчина открыл стрельбу из винтовки на автобусной остановке. Об этом сообщает портал ABC7.

Отмечается, что находившиеся на остановке люди не пострадали.

Преступник успел сделать несколько выстрелов у парка, а затем убежал к жилому дому, который находился поблизости. Часть жителей была эвакуирована.

Очевидцы рассказали, что стрелявшим был чернокожий мужчина в маске и бандане.

Правоохранительные органы занимаются поиском преступника, ведется расследование.