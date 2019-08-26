Контрабандиста ртути задержали в Воронежской области
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Полицейские задержали жителя Краснодарского края, который занимался контрабандой ртути. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области.
Сообщается, что в тайнике контрабандиста стражи порядка нашли 17 килограммов данного вещества.
Как стало известно, до этого в его авто полицейские обнаружили канистру с 730 граммами ртути.
Отмечается, что контрабандист может получить до трех лет лишения свободы.
Ранее семь замороженных тигров нашли у браконьера-контрабандиста.