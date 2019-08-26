Контрабандиста ртути задержали в Воронежской области

Полицейские задержали жителя Краснодарского края, который занимался контрабандой ртути. Об этом информирует РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области.

Сообщается, что в тайнике контрабандиста стражи порядка нашли 17 килограммов данного вещества.

Как стало известно, до этого в его авто полицейские обнаружили канистру с 730 граммами ртути.

Отмечается, что контрабандист может получить до трех лет лишения свободы.

Ранее семь замороженных тигров нашли у браконьера-контрабандиста.