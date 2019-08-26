В суд передано дело обвиняемой в коррупции главы Росгвардии по Владимиру

В Октябрьский районный суд передано уголовное дело в отношении главы Росгвардии по Владимирской области полковника Алфии Мокшиной, которую в июне 2018 года обвинили в коррупции. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается, Мокшине грозит наказание за мошенничество с использованием служебного положения, а также она обвиняется в хищение чужого имущества путем обмана, в том числе в требовании с подчиненных взяток.

Ранее сообщалось, что главу Росгвардии по Владимирской области задержали за взяточничество.