СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за дела Голунова
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Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев покинул свой пост из-за участия в материале журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник.
Как отмечается, Медоева сняли с должности еще месяц назад.
Информация о новом месте работы бывшего подполковника ФСБ не приводится.
Ранее сообщалось, что в Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова.