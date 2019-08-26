СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за дела Голунова

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев покинул свой пост из-за участия в материале журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник.

Как отмечается, Медоева сняли с должности еще месяц назад.

Информация о новом месте работы бывшего подполковника ФСБ не приводится.

Ранее сообщалось, что в Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова.