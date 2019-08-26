Прокуратура начала проверку по факту массового увольнения хирургов на Урале

Свердловская прокуратура начала проверку по факту массового увольнения врачей-хирургов из больницы в Нижнем Тагиле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент проверка уже проводится. Более подробной информации о ходе соответствующих мероприятий пока не поступало.

До этого стало известно, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. По данным СМИ, к этому привела высокая нагрузка и невысокая зарплата.

Данный инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.