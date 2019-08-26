Мужчина выбросил с балкона собаку в Красноярске

В Красноярске ранее судимый мужчина выбросил с балкона пятого этажа собаку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МВД.

Как отмечается, очевидцы не остались равнодушными и доставили собаку в ветеринарную клинику.

Животному была оказана необходимая медицинская помощь, как подчеркивается.

Уточняется, что против мужчины возбудили дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее мужчина выбросил раздражавшего его кота с восьмого этажа.