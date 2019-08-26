Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал LNK.

Как отмечается, после того, как их задержали, власти Литвы на следующий день передали пограничников российской стороне.

Уточняется, что россияне зашли на территорию Литвы на полкилометра с пистолетами.

По их словам, их поступок объясняется тем, что они заметили нарушение границы, отреагировали на него, но в Литву зашли непреднамеренно.

Как подчеркивается, их засекли при помощи систем видеонаблюдения.