Опрос показал отношение россиян к цирковым номерам с животными

Более половины россиян (53%) считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВЦИОМ.

Как отмечается, за необходимость номеров с животными высказались люди в возрасте от 45 до 59 лет (64%), а также старше 60 лет (62%).

Причем 41% респондентов придерживаются противоположного мнения. Согласно опросу, в основном это люди в возрасте от 18 до 24 лет (68%) и от 25 до 34 лет (57%).

Кроме того, уточняется, что 15% россиян испытывают тревожные чувства относительно выступлений с животными, их дрессировкой и проживанием в неволе.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор возьмет под крыло животных в цирках и зоопарках.