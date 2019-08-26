На Камчатке пропала туристка

На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка. Об этом сообщает региональное отделение МЧС, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, женщина потерялась во время группового восхождения на вулкан. Отмечается, что пропажу туристку заметили только после спуска с горы.

Уточняется, что из-за погодных условий в регионе была плохая видимость, поэтому то, что одна женщина отстала от группы заметили не сразу.

В настоящее время ведутся поиски пропавшей.

Поясняется, что остальные туристы, входящие в группу, доставлены в Петропавловск-Камчатский. В МЧС подчеркивают, что туристическая группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось, что турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях.Добавьте «Газету.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.