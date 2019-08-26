Названы главные страхи россиян

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Более половины российских граждан боятся болезней членов своих семей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Возможного нездоровья близких опасаются 58% респондентов.

Еще 51% боится войны, а 44% россиян беспокоит перспектива остаться без работы.

Бедность и стихийные бедствия пугают 36% и 31% граждан соответственно.