Жителей Гаити предупредили о надвигающемся урагане

Тропический шторм «Дориан» сформировался около Барбадоса, передает ТАСС со ссылкой на данные метеорологов.

Шторм находится в 500 км от Малых Антильских островов, и, как ожидается, вызовет сильные осадки и грозы, а в течение двух суток может перерасти в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити.

Власти Барбадоса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Мартиники и Гренады призвали население соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.