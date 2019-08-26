Мужчина спас сына от вцепившейся ему в голову пумы в Колорадо

В американском штате Колорадо пума набросилась на 8-летнего ребенка, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел, когда мальчик бежал к другу в соседний дом.

Пума набросилась на ребенка, повалила на землю и схватила зубами за голову. Это увидел брат мальчика и начал кричать, после чего отец детей выбежал на улицу и смог отогнать животное.

Соседка, видевшая происшествие, рассказала, что пума испугалась звуков, которые издавал мужчина.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.