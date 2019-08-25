Части сбитого в 1942 году американского самолета нашли под Воронежем

Поисковики обнаружили рядом с селом Парусное Новоусманского района Воронежской области фрагменты американского самолета «Бостон-3», который был сбит 8 июля 1942 года — в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Вести — Воронеж».

Как известно, данное четырехместное воздушное судно принадлежало 453 авиационному полку 244 авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Эта дивизия была практически полностью оснащена американской техникой, поставлявшейся в СССР по ленд-лизу.

Отмечается, что вместе с фрагментами поисковики нашли костные останки, которые, предположительно, могут являться человеческими. Находку уже передали полицейским на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Новгороде нашли саркофаги домонгольского периода.