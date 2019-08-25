На Украине испортили памятник участникам военной операции в Донбассе

В Житомирской области Украины испортили памятник украинским силовикам, которые участвовали в военной операции в Донбассе. Об этом информируют местные СМИ.

Как стало известно, инцидент случился в поселке Озерное.

Сообщается, вандалы вылили на скульптуру Божьей Матери, символизирующую оберег для военных, краску.

При этом отмечается, что официальное открытие памятника состоялось 23 августа, в День флага Украины.

Ранее сообщалось, что бюст советскому партизану сломали на западе Украины.