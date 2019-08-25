Украинка посадила ребенка на цепь и обмотала его скотчем

Жительница Днепра посадила восьмилетнего ребенка на цепь, завязала ему глаза и обмотала скотчем. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что после поступления анонимного сообщения о насилии надо детьми, сотрудники службы по делам детей обнаружили ребенка 21 августа в квартире.

Против женщины были заведены уголовные дела по статьям о незаконнои лишение свободы или похищение человека, а также за истязание и «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. В ее доме проводятся обыски.

Жительница Днепра имеет четверых малолетних детей в возрасте четырех, шести, восьми и 13 лет. Для троих из них она является опекуном. Дети были изъяты и помещены в центр социально-психологической реабилитации.