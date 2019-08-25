Три человека погибли при падении самолета в Альпах

Над высокогорным перевалом Симплон в швейцарских Альпах упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после падения воздушное сдно загорелось. По данным полиции, самолет типа Piper, который планировал лететь в Италию, вылетел с аэродрома около 9 часов утра (10.00 мск).

В результате ЧП погибли три человека. Жертвами смертельной авиакатастрофы стали пилот, один взрослый и ребенок.

Полиция проводит расследование обстоятельств крушения.

Ранее сообщалось, что люди погибли в авиакатастрофе в Швеции.