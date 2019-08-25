Пожар произошел в школе в Грозном

В школе №47 в Грозном произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Уточняется, что пожар начался около 13.40 по мск. на улице Верхоянская в поселке Черноречье.

По данным спасателей, очаг возгорания располагался на втором этаже образовательного учреждения. Спасатели считают, что в здании горел кабинет директора и учительская. Площадь пожара составила 55 кв. м. Его смогли полностью потушить за 40 минут.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что МЧС срочно эвакуирует детей из российского детского лагеря.