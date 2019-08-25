Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что Гагарин — это человек планетарного масштаба, поэтому именно с его изображением появится первая статуя в Русском саду.

«Бюст первого космонавта — это прекрасная идея», — поясняют авторы инициативы.

Уточняется, что в честь торжественного открытия памятника Гагарину сотрудники Русского культурного сада устроили благотворительный гала-вечер, посвященный космонавту.

Ранее сообщалось, что необычная скульптура Юрия Гагарина появится в Лосино‐Петровском.