Женщина из ОАЭ подала на развод из-за чрезмерной любви мужа

В ОАЭ женщина подала на развод, потому что не выдержала чрезмерной любви со стороны своего мужа. Об этом сообщает Khaleej Times.

Как отмечается, женщина была недовольна тем, что за целый год у них не было ни одной ссоры. Кроме того, по словам супруги, ей не нравилось, что муж никогда не кричал на нее и был всегда добр.

Помимо этого, женщина выразила возмущение тем, что супруг помогал ей прибираться дома и готовил для нее, хотя она не хотела этого.

«Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании», — отметила женщина.

В свою очередь, мужчина заявил, что хотел быть идеальным супругом, и что он сел сразу на диету и начал заниматься спортом, когда жена указала ему на лишний вес.

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