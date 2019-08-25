Пять человек пострадали из-за удара молнии в США
close
В США в штате Джорджия молния ударила в поле, где проходил турнир по гольфу. Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали пять человек.
Телеканал выложил видео одного из очевидцев. На кадрах видно, как молния ударяет в дерево, из-под которого в воздух взлетает столб пыли.
Кроме того, были показаны фотографии с места происшествия и момент оказания медицинской помощи пострадавшим.
Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших.
Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.