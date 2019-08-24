Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине
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Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру ФРГ.
Отмечается, что полиция обнаружила орудие убийства и велосипед, на котором якобы хотел скрыться 48-летний гражданин России.
Ордер на его арест был выдан по запросу прокуратуры. В настоящее время россиянин находится в СИЗО. Имя мужчины не указывается.
Ранее сообщалось, что россиянин с ножом и лопатой убил троих и набросился на полицию.