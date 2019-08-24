Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине

Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

Отмечается, что полиция обнаружила орудие убийства и велосипед, на котором якобы хотел скрыться 48-летний гражданин России.

Ордер на его арест был выдан по запросу прокуратуры. В настоящее время россиянин находится в СИЗО. Имя мужчины не указывается.

Ранее сообщалось, что россиянин с ножом и лопатой убил троих и набросился на полицию.