Двести женщин баллотируются в депутаты в ОАЭ

Двести женщин подали заявки на участие в выборах депутатов Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) четвертого созыва. Об этом сообщает агентство WAM.

Как отмечается, в общей сложности на участие в выборах подали заявки 555 эмиратских подданных.

Из столицы ОАЭ — Абу-Даби поступило 155 заявления, в то время как из Дубая всего 98 желают участвовать в выборах. Далее идут Шарджа (127), Рас-эль-Хайма (65), замыкает пятерку лидеров Эль-Фуджайра (55).

Окончательные списки кандидатов будут анонсированы 3 сентября. Избирательная компания начнется 8 сентября и будет длиться до выборов, которые назначены на 5 октября.

Ранее сообщалось, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов.