ФСБ остановила деятельность спонсировавшей ИГ экстремистской ячейки

Сотрудники Федеральная служба безопасности страны и Росгвардии остановили работу религиозно-экстремистской организации, занимавшейся поставкой ресурсов для террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По имеющимся данным, сотрудники ФСБ и Росгрвардии занимались поиском участником экстремистской ячейки в рамках возбужденного уголовного дела. Они нашли и пресекли их деятельность.

Ранее сообщалось, что ФСБ не допустила нападение террористов на воинчасть под Владимиром.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.