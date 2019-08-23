ФСБ остановила деятельность спонсировавшей ИГ экстремистской ячейки

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Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки... Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки...
Сотрудники ФСБ РФ на месте происшествия, где члены законспирированной террористической ячейки...
РИА Новости

Сотрудники Федеральная служба безопасности страны и Росгвардии остановили работу религиозно-экстремистской организации, занимавшейся поставкой ресурсов для террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По имеющимся данным, сотрудники ФСБ и Росгрвардии занимались поиском участником экстремистской ячейки в рамках возбужденного уголовного дела. Они нашли и пресекли их деятельность.

Ранее сообщалось, что ФСБ не допустила нападение террористов на воинчасть под Владимиром.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.