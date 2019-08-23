Экипаж аварийно севшего в поле A321 поздравил россиян с Днем флага

Экипаж аварийно севшего в кукурузном поле A321 поздравил россиян с Днем флага. Об этом сообщают «Известия».

Команда самолета рассказала о том, с чем у них ассоциируется российский флаг.

По словам бортпроводника Дмитрия Гончаренко, День российского флага — это еще один повод вспомнить о мужестве россиян.

По словам командира экипажа Дамира Юсупова, триколор — это символ патриотизма.

«Я уверен, каждый считает для себя большой честью выступать под этим флагом», — подчеркнул Юсупов.

Ранее сообщалось, что половина россиян не знают порядок цветов на российском флаге.