В Сибири остаются непотушенными 173 очага лесных пожаров

В Сибири все еще действуют 173 очага лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС, передает ТАСС.

По информации ведомства, за минувшие сутки пожарными были ликвидированы 40 возгораний в Сибири и 38 очагов природных пожаров на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края.

«Всего на территории страны за сутки потушено 152 очага», - отметили в МЧС.

Уточняется, что непотушенные возгорания находятся в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Поясняется, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры они не предоставляют.

Ранее сообщалось, что в Росгидромете заявили о высокой пожароопасности в российских лесах.