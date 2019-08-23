Найденную в нижегородском лесу девочку перевели из реанимации

Пятилетнюю девочку, которая была найдена в нижегородском лесу спустя трое суток поисков, была переведена в обычную палату. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что до этого ребенок находился в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Уточняется, что девочка вторые сутки находится в Нижегородской детской областной клинической больнице.

Врачи заявили, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Рядом с ней находится мама.

Ранее сообщалось, что пропавшую в нижегородском лесу девочку доставили вертолетом в больницу.