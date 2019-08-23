Найденную в нижегородском лесу девочку перевели из реанимации
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Пятилетнюю девочку, которая была найдена в нижегородском лесу спустя трое суток поисков, была переведена в обычную палату. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что до этого ребенок находился в отделении интенсивной терапии и реанимации.
Уточняется, что девочка вторые сутки находится в Нижегородской детской областной клинической больнице.
Врачи заявили, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Рядом с ней находится мама.
Ранее сообщалось, что пропавшую в нижегородском лесу девочку доставили вертолетом в больницу.