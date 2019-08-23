В Сети появилось видео из салона аварийно севшего на Гавайях самолета
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В Сети появилось видео, которое снял один из пассажиров самолета Калифорния — Гавайские острова. О этом сообщает CNN.
На ролике видно, как дым обильно распространился по салону самолета авиакомпании Hawaiian Airlines.
В это время пассажиры быстро собирают ручную кладь и пытаются покинуть борт.
Уточняется, что людям не были предложены кислородные маски, поскольку экипаж самолета опасался возникновения открытого горения в салоне самолета.
Ранее сообщалось, что самолет Калифорния — Гавайи аварийно сел, семь человек госпитализированы.