В Сети появилось видео из салона аварийно севшего на Гавайях самолета

В Сети появилось видео, которое снял один из пассажиров самолета Калифорния — Гавайские острова. О этом сообщает CNN.

На ролике видно, как дым обильно распространился по салону самолета авиакомпании Hawaiian Airlines.

В это время пассажиры быстро собирают ручную кладь и пытаются покинуть борт.

Уточняется, что людям не были предложены кислородные маски, поскольку экипаж самолета опасался возникновения открытого горения в салоне самолета.

Ранее сообщалось, что самолет Калифорния — Гавайи аварийно сел, семь человек госпитализированы.