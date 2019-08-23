В польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии

Четыре человека погибли в польский Татрах от ударов молний, около 100 пострадали. Еще один человек погиб на словацкой горной цепи. Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что погибли двое взрослых и двое детей. 89 пострадавших, которые получили легкие ранения, были доставлены в медучреждение города Закопане. Информация о здоровье других пострадавших не сообщается.

Кроме того, еще один человек погиб на словацкой горной цепи.

Спасательные работы продолжаются. В город должен приехать польский премьер Матеуша Моравецкого.

Ранее сообщалось, что молния ударила в группу туристов на юге Польши на горном массиве Гевонт (Западные Татры).