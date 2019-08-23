Эксперты назвали самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова были названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, негативным образом на репродуктивное здоровье могут повлиять сферы деятельности, которые связаны с воздействием химических факторов. Речь идет о таких профессиях, как маляр, оператор заправочных станций, чистильщик, литейщик.

Также негативное влияние оказывают профессии, связанные с воздействием вибрации — например, водитель, дорожник, клепальщик, шлифовальщик.

Ко всему прочему, отрицательно на репродуктивное здоровье женщин может повлиять работа, связанная с микроорганизмами, в частности работа в исследовательских лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности.

Помимо этого, женщинам не рекомендуется заниматься работой, предполагающей поднятие тяжестей или экстремальный микроклимат.

По словам экспертов, все эти профессии могут привести к нарушению органов у детей, выкидышам или мертворождению.