Камчатские спасатели ищут пропавших у мыса Опасный троих рыбаков

На Камчатке спасатели ищут троих рыбаков, которые пропали в Авачинском заливе в районе мыса Опасный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МЧС.

Как отмечается, рыбаки вышли в указанный район 20 августа и до сих не вернулись, хотя планировали вернуться в ночь на 21 августа.

Уточняется, что в ходе поисковой операции спасателям удалось обнаружить некоторые личные вещи и обломки катера.

На настоящий момент спасатели обследовали около 220 километров водной акватории.

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