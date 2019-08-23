ЛГБТ-группа сообщила об избиении гея-таджика в Подмосковье

В Подмосковье в городе Красногорск уроженца Таджикистана избили на одном из подставных гей-свиданий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, выходец их Таджикистана познакомился в Сети со своим соотечественником. Вскоре после знакомства молодого человека пригласили на дачу, где якобы проживал его новый знакомый.

Однако, как уточняется, дома их поджидали трое таджиков, которые избили молодого человека, а также выстрелили в него несколько раз в упор из травматического пистолета.

Причем все действия фиксировались на камеру. Таджики заставили потерпевшего признаться в своей сексуальной ориентации на камеру, после чего потребовали выкуп за его освобождение.

Как подчеркивается, молодому человеку удалось бежать во время визита с одним из злоумышленников в банк.

Врачи зафиксировали у него телесные повреждения. Следствие уже задержало одного из подозреваемых, остальные находятся в розыске.