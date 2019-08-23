Бразильский министр покинул пост за отказ выдать средства на ЛГБТ-фильмы
Министр культуры Бразилии Энрике Пирес ушел в отставку после того, как глава государства Жаир Болсонару приостановил выделение средств на производство фильмов с ЛГБТ-тематикой. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.
По его словам, он уходит, потому что выступает за свободу выражения.
«Я не приемлю того, что культура может иметь фильтры», — подчеркнул Пирес.
Как отмечается, президент страны неоднократно выступал против гомосексуальности и заявлял, то не смог бы полюбить сына, будь тот геем.
Согласно изданию, недавно бразильский лидер раскритиковал четыре фильма, которые были посвящены теме транссексуалов и гомосексуалов.
После этого он подчеркнул, что госфонд больше не собирается выделять средства на фильмы с сексуальной тематикой.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян хочет равных прав для геев и лесбиянок.