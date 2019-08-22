Склад свечей горит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По последним данным, площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров.

Уточняется, что горит склад на Складской улице в Невском районе. Сначала огонь окутал 500 кв. метров.

В настоящее время ранг пожара повышен до максимального для Санкт-Петербурга ранга до #5.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся детский сад.