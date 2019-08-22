Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По последним данным, площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров.
Уточняется, что горит склад на Складской улице в Невском районе. Сначала огонь окутал 500 кв. метров.
В настоящее время ранг пожара повышен до максимального для Санкт-Петербурга ранга до #5.
Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Ранее сообщалось, что в Петербурге загорелся детский сад.