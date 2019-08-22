Число разбойных нападений снизилось вдвое за последние четыре года в России

За последние четыре года количество разбойных нападений в России снизилось вдвое, еще на треть сократилось число грабежей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отмечается, в 2014 число нападений составляло 14,3 тыс., в 2018 году — 7,5 тыс. Грабежей — 77,7 тыс. и 50,1 тыс. соответственно.

По словам Волк, за представленный период также уменьшилось на треть количество квартирных грабежей (в 2014 — 80, 1 тыс., в 2018 — 52,1 тыс.).

Ранее сообщалось, что назван самый криминальный регион России.