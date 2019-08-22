Немецкий город заплатит за доказательство его «несуществования» $1,1 млн

Немецкий город Билефельд заплатит $1,1 млн тому, кто докажет, что его не существует. Об этом сообщает AP.

По информации издания, власти города готовы заплатить деньги за убедительные доказательства «несуществования» Билефельда.

По словам организаторов конкурса, претендентов на приз не ограничивают в творческом подходе к выполнению задания.

Отмечается, что согласно сатирической теории Ахима Хельда «Билефельдский заговор», опубликованной в 1994 году, этого города нет. Те, кто уверен в существовании участвуют во всемирном заговоре.