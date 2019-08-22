Синоптики рассказали о приходе «бабьего лета»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда россиянам ждать «бабьего лета». Об этом пишет «Российская газета».

По словам синоптика, теплая и солнечная погода и прозрачный воздух связаны с распространением Азорского антициклона. Он заметил, что сухой и теплой погоде предшествует период ненастной погоды.

«Ожидая «бабье лето», сначала нужно пережить пронизывающий ветер и дождливую погоду», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в июле и в начале августа период ненастья уже был. В настоящее время в центральной России уже была репетиция «бабьего лета», но это не значит, что в сентябре не будет комфортной погоды.

Ранее Вильфанд рассказал, как долго в Москве будет держаться жаркая погода.