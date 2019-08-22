Пропавшую в нижегородском лесу девочку доставили вертолетом в больницу

Пятилетнюю девочку, которую нашли в лесу спустя трое суток, доставили с помощью вертолета в Областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе областного Минздрава заявили, что на месте девочку осмотрела бригада центра медицины катастроф, затем ее доставили в Вознесенскую центральную районную больницу. Для дальнейшего оказания медицинской помощи ее доставили вертолетом в Детскую областную клиническую больницу.

Также пресс-службе правительства региона добавили, что девочку привезли в нижегородскую больницу.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с моментом спасения пропавшей в нижегородском лесу девочки.