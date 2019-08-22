В Сети появилось видео с моментом спасения пропавшей в нижегородском лесу девочки
Момент спасения пятилетней девочки, которая заблудилась в лесу в Нижегородской области, попал на видео. Об этом сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн».
На кадрах видно, как проходит поисковая операция, в ходе которой волонтеры выкрикивают имя девочки в ночном лесу. В какой-то момент слышится голос ребенка.
Спустя некоторое время поисковики смогли обнаружить испуганную девочку.
«Привет, моя хорошая, мы тебя спасли. Сейчас мы тебя домой отнесём», — произносит один из участников поисковой миссии.
Поисковая операция с участием около тысячи человек проходила три дня. Ребенок пропал днем в районе дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа.
Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние пропавшей в лесу Нижегородской области девочки.