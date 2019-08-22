В Сети появилось видео с моментом спасения пропавшей в нижегородском лесу девочки

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Момент спасения пятилетней девочки, которая заблудилась в лесу в Нижегородской области, попал на видео. Об этом сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн».

На кадрах видно, как проходит поисковая операция, в ходе которой волонтеры выкрикивают имя девочки в ночном лесу. В какой-то момент слышится голос ребенка.

Спустя некоторое время поисковики смогли обнаружить испуганную девочку.

«Привет, моя хорошая, мы тебя спасли. Сейчас мы тебя домой отнесём», — произносит один из участников поисковой миссии.

Поисковая операция с участием около тысячи человек проходила три дня. Ребенок пропал днем в районе дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа.

Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние пропавшей в лесу Нижегородской области девочки.