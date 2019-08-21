Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Пятилетняя девочка, заблудившаяся 18 августа в лесу у села Степановка Нижегородской области, найдена живой на четвертые сутки поиска, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя поисково-спасательной группы «Рысь», принимавшей участие в поисках, Надежду Ермолаеву.

«Девочка найдена в лесу живой. Ее эвакуируют», - сказала она.

Отмечается, что у девочки истощение. В настоящее время она доставлена в больницу, с ней работают врачи.

Уточняется, что ребенок отозвался на голос, когда проходили квадрат поиска в полутора километрах от ее дома недалеко от села Степановка.

Девочку искали более 200 волонтеров и сотрудников полиции, а также местных жителей.

Ранее сообщалось, что волонтеры разыскивают пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку.